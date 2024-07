Patrícia Poeta deixará o comando do ‘Encontro’ e Globo confirma substitutas

Esta coluna obteve com exclusividade detalhes envolvendo a saída de Patrícia Poeta do comando do programa ‘Encontro‘, nas manhãs da TV Globo. Completando dois anos à frente do matinal, ela sairá de férias e suas substitutas oficiais já estão confirmadas.

Há poucos dias, recebemos com exclusividade a informação que Poeta deixaria o matinal para descansar durante um período, como é de praxe. Diante disso, procuramos a Comunicação Globo que, confirmou as datas e quem ficará no comando do ‘Encontro’ durante o período que Patrícia ficará ausente.

“Patrícia Poeta estará em férias de 08 a 21 de julho, e, nesse período, Tati Machado e Valéria Almeida assumem o matinal“, pontuou a Comunicação Globo com exclusividade a esta coluna.

Em suma, durante estes 15 dias, Tati Machado e Valéria Almeida voltam a comandar juntas o matinal da emissora, como fizeram em outras oportunidades no passado. Por sinal, a última vez delas juntas comandando o ‘Encontro’ foi durante as festas de fim de ano de 2023 e inicio de 2024.

Patrícia Poeta na Globo

A apresentadora Patrícia estreou há 2 anos no comando do ‘Encontro’ e, naquela ocasião, comentou sobre a sua chegada a atração matinal:

“Meu coração está quase saindo pela boca, mas estou agindo com uma certa naturalidade, faz de conta que não estou nervosa. Estou muito feliz de começar uma nova história nesse programa que ja é um sucesso. Estou feliz de poder conversar com você que está em casa de segunda a sexta-feira. Espero profundamente que você curta a minha companhia porque já amo a sua há muito tempo. Já acordo com uma energia lá em cima“, declarou ela, no dia 04 de julho de 2022.

amazonianarede

Areavip Fernando Melo