Patrícia Abravanel volta com Programa Silvio Santos inédito e alfineta decisão do SBT: “Eu tinha mais férias antes dessa gestão”

O Programa Silvio Santos voltou com um episódio inédito neste domingo (19), marcando uma mudança na grade do SBT para o início do ano. Com seu bom humor característico, Patrícia Abravanel brincou sobre o retorno antecipado do programa, diferente dos anos anteriores, quando janeiro era dedicado a reprises da atração.

A decisão de apostar em conteúdos inéditos foi tomada por Daniela Beyruti, presidente do SBT, como parte de uma estratégia para fortalecer a audiência dominical. Patrícia não perdeu a oportunidade de comentar a mudança com uma pitada de ironia:

“Em janeiro, a gente ficava reprisando o mês inteiro, mas a Daniela chegou e colocou ordem na casa. Estou trabalhando no meio das férias. Eu tinha mais férias antes dessa gestão”, disse a apresentadora em tom descontraído.

A estratégia busca consolidar a vice-liderança do SBT na audiência, além de responder ao movimento da Record, que vem investindo pesado nos domingos. Recentemente, a emissora estreou o programa Acerta ou Caia!, que tem registrado bons números e disputado diretamente o segundo lugar no horário.

Estratégia para vencer a concorrência

Outro fator que intensificou a concorrência foi o aumento na programação esportiva da Record, com a transmissão do Campeonato Paulista e o planejamento para exibir jogos do Campeonato Brasileiro em 2025. Esses eventos têm elevado a disputa pela atenção do público aos domingos, tornando o dia uma verdadeira batalha pela audiência.

Apesar do cenário competitivo, o SBT tem mantido um desempenho sólido, ocupando a vice-liderança no Ibope na média do dia. Com essa nova estratégia, a emissora não só pretende proteger sua posição como também atrair mais público, mesmo diante dos desafios no começo do ano.

Colaborou: Renan Santos

amazonianarede

Areavip Colaboradores