Equipe de Esportes da RedeTV! faz um balanço da classificação do Verdão para a semifinal da competição

O Palmeiras conseguiu uma vitória convincente contra o São Paulo, na noite de terça-feira (17), e se garantiu na semifinal da Copa Libertadores.

O domínio do Verdão na partida chamou a atenção do tetracampeão mundial Paulo Sérgio. “A superioridade do Palmeiras foi impressionante do começo a fim”, disse o comentarista.

Veja o comentário:

Já o narrador da RedeTV!, Silvio Luiz, acredita que o palmeirense não tem ideia do tamanho da vitória contra o São Paulo. Ele também analisa a dificuldade do Tricolor no jogo. “Alguma coisa diferente está acontecendo no Morumbi. Não dá para jogar a culpa no técnico Hernán Crespo”, disse.

