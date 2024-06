Ouvidoria do TCE-AM conclui mais uma ação do programa Aluno Ouvidor em Manaus

Após três dias de capacitação, o programa Aluno Ouvidor da Ouvidoria do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) finalizou mais uma ação em uma escola da capital amazonense, nesta sexta-feira (14). Desta vez, o programa foi realizado no grêmio estudantil da Escola Estadual Senador Petrônio Portella, localizada no bairro Dom Pedro, na zona Centro-Oeste de Manaus.

A formação, que promove o controle social e a participação cidadã, foi destinada a incentivar o protagonismo juvenil dos estudantes do ensino médio da rede pública estadual. Além disso, apresentou atividades que podem ser desenvolvidas por esses estudantes na atuação como alunos ouvidores.

Ao final da capacitação, a Ouvidoria entregou certificados aos estudantes participantes e promoveu uma palestra para a comunidade escolar. A palestra abordou a dinâmica de trabalho de uma ouvidoria e a importância dos alunos ouvidores no ambiente educacional.

Com o apoio da presidente da Corte de Contas, conselheira Yara Amazônia Lins, o projeto é executado pelo conselheiro-ouvidor Mario de Mello. Somente neste ano, o programa já alcançou escolas da rede estadual de ensino na capital e em municípios do interior do estado, como Manaquiri e Presidente Figueiredo.

A edição 2024 do programa Aluno Ouvidor deve ser realizada até novembro deste ano e a segunda etapa durante o primeiro semestre de 2025.

amazonianarede

Texto: Giovanna Félix