Oitavo voo com brasileiros resgatados do Líbano chega a SP com 239 passageiros

Desde o início da operação, no começo de outubro, governo brasileiro já repatriou 1.638 brasileiros e familiares, além de 19 pets

Brasília – A oitava escala da Operação Raízes do Cedro, do Governo Federal, montada para repatriar brasileiros e familiares da zona de conflito no Líbano, pousou no Brasil nesta sexta-feira (25). A aeronave KC-30, da Força Aérea Brasileira (FAB), tocou o solo da Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos com 239 passageiros, incluindo 19 crianças de colo, e três pets a bordo.

Com a finalização de mais esta etapa, a Operação Raízes do Cedro já totaliza 1.638 brasileiros e familiares, além de 19 pets, resgatados da zona de conflito no Oriente Médio desde o dia 2 de outubro.

Quando deixam a aeronave, os brasileiros e familiares contam com o acolhimento de profissionais a serviço do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Força Nacional do SUS (Ministério da Saúde), da Polícia Federal e da Receita Federal (veja detalhamento abaixo). Nas escalas técnicas em Lisboa, a operação tem suporte da Embaixada, via Consulado-Geral e Adidância de Defesa na capital portuguesa.

amazonianarede

Com informações da Assessoria Portal d24am