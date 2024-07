O retorno de R$ 13 milhões em ‘Renascer’: personagem sumido volta e faz Globo faturar fortuna. Entenda!

“Renascer” terá mais uma reviravolta em sua reta final: o retorno do personagem Eriberto, vivido por Pedro Neschling. Segundo informações da colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, a Globo trouxe o publicitário de volta à trama por conta de uma ação comercial de um carro.

De acordo com o plano comercial da emissora, a ação publicitária da BYD do Brasil, como parte do lançamento do novo Song Pro, rendeu R$ 13 milhões à Globo. O autor Bruno Luperi recebeu a demanda diretamente do Departamento Comercial do canal.

Ainda neste mês, vai ao ar uma cena em que Eriberto chega à fazenda de José Inocêncio (Marcos Palmeira) dirigindo o veículo, deixando as pessoas impressionadas. “Carne, osso e 197 cavalos de potência… Saca só o barulho”, diz o texto.

Outra sequência servirá para divulgar a possibilidade de o veículo ser elétrico. Eriberto vai procurar uma tomada em uma das cenas. “Tomadinha? Pra ‘enfiá’ uns ‘biloto’ desse tamanho? Ô, meu consagrado, num era melhor um ‘buêro’?”, perguntará Noberto (Matheus Nachtergaele). “Essa aqui liga no carro, a outra ponta vai numa tomada de três pinos normal. Qualquer tomada que tiver aí serve”, responderá o publicitário.

‘RENASCER’ RENDEU MAIS DE R$ 600 MILHÕES À GLOBO

Apesar da audiência e da repercussão mornas, “Renascer” já havia feito a Globo faturar alto antes mesmo da estreia, garantindo cotas de patrocínio com sete marcas.

De acordo com informações da Folha de São Paulo, duas grandes empresas compraram pacote de patrocínio para o ano inteiro e são cotistas fixas do horário das 21h. São elas a Itaú e a Lacta, que desembolsaram cerca de R$ 276,6 milhões cada para anunciarem no horário mais concorrido da TV.

Ambev, BYD, Coca-Cola, GM e Vivo completam a lista de empresas que anunciam em “Renascer”, mas com cotas em ações de conteúdo. Tratam-se das cenas onde os produtos das marcas são incluídos no contexto da trama. Cada uma pagou cerca de R$ 13 milhões.

No total, somando as duas modalidades, “Renascer” arrecadou R$ 618.200.000, se consolidando como um grande sucesso comercial. Por essa razão, segundo a Folha, a Globo aumentou o tempo de exibição do primeiro capítulo.

amazonianarede

Matheus Queiroz Purepeople.br