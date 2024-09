No ‘Mais Você’, Ana Maria Braga chora e expõe indignação com morte: “justiça”

A apresentadora Ana Maria Braga não conseguiu conter às lágrimas ao lamentar as mortes de Heros Alcondas Abreu, de 15 anos, e Kaique Peres Santana, de 16 anos, atropelados no último sábado (31) por um motorista embriagado em Brasilândia, Zona Norte de São Paulo.

Ao vivo no ‘Mais Você’, da TV Globo, Ana Maria caiu em lágrimas e mostrou sua indignação após ver o desabafo da mãe de Heros, Michele, no velório do filho. “A pergunta que se faz agora é: e se esse menino fosse seu filho? E se esses meninos fossem filhos de um ‘bam bam bam’ aí? Ia ser assim? Era isso que ia acontecer? Tem uma mãe pedindo pelo amor de Deus por justiça! Que país é esse, gente?“, questionou ela, bastante emocionada.

Ainda no ‘Mais Você’, Ana mostrou sua indignação: “Tanto tem se falado que tem que respeitar a legislação. Mas para que as pessoas aprendam que tem que respeitar o que está escrito, tem que ter exemplo. Alguém tem que punir as pessoas que não cumprem a lei! Vai fazer isso num país que chamam de ‘mais evoluído’! Vai nos Estados Unidos, faz um negócio desses e vê para onde você vai! (…) Cadê a lei?”, disse ela.

E completou, explicando suas lágrimas: “É empatia o nome disso, se ponha no lugar dessas mães! (…) A gente vive vendo isso. Cadê a punição?“, quis saber ela.

Morte dos jovens

De acordo com o ‘Mais Você’, os jovens estavam curtindo o sábado e andavam a caminho de uma quadra para jogar futebol. Na calçada, os dois foram atingidos por homem que admitiu ter virado a noite bebendo em uma festa. Ele alegou que dormiu ao volante e só acordou após o acidente. Ele foi preso, mas solto em seguida!

Na sequência do programa, Ana declarou de forma revoltada que a Secretaria de Segurança Pública não se manifestou se vai pedir novamente a prisão do motorista. “Disse que o inquérito já foi encaminhado para a Justiça com alterações na natureza do crime, que agora é homicídio culposo, quando não há a intenção de matar“, contou.

“Ele saiu dirigindo bêbado! Dormiu ao volante, sei lá o que ele fez! Como não sabia o que estava fazendo?“, indignou-se novamente. “Se a pessoa bebe, assume o risco de matar“, ressaltou o Louro Mané.

