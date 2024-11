Nicole Silveira é prata na 1ª corrida de skeleton da Copa da Ásia

Nesta sexta-feira (8), a brasileira fez o segundo melhor tempo da prova (1min48s35)

Coreia do Sul – A gaúcha Nicole Silveira cravou medalha de prata na primeira corrida de skeleton da Copa da Asia, em PyeongChang (Coreia do Sul). A competição, que abre a temporada 2024/2025, serve de preparação para a Copa do Mundo da modalidade este ano, também na Coreia. Nesta sexta-feira (8), a brasileira fez o segundo melhor tempo da prova (1min48s35), ficando a apenas 24 centésimos da vencedora, a belga Kim Meleymans, sua companheira de equipe.

Nicole superou expoentes mundiais do skeleton, como a holandesa Kimberley Bos, atual campeã do circuito, que encerrou a corrida na quarta posição, e também ficou à frente da alemã Hannah Neise, ouro na Olimpíada de Inverno de Pequim (2022), que hoje ficou na sétima colocação.

Embora não tenha obtido bons tempos de largada nesta sexta (8) – Nicole foi a 14ª melhor em duas descidas – a brasileira foi galgando posições ao longo da prova, até conseguir ser a segunda mais rápida. Na reta final Nicole superou em 36 centésimos a tcheca Anna Fernstaedt, que encerrou a corrida em terceiro lugar.

A brasileira de 29 anos volta a competir na Copa da Ásia às 3h (horário de Brasília) deste sábado (9).

Nos Jogos de Inverno de Pequim (2022), Nicole Silveira ficou em 13º lugar no skeleton, o melhor resultado da modalidade na América Latina e do Brasil nos esportes de gelo.

