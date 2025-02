Neymar toma decisão no Santos logo após tropeço para o Botafogo-SP no Paulistão

Atacante estreou e foi bem desde quando entrou em campo, mesmo ainda longe da condição física ideal

Bastidores do Ney

Neymar fez sua estreia com a camisa do Santos após seu retorno à Vila Belmiro e jogou até bem. Participou de vários lances ao entrar em campo no segundo tempo e quase faz um golaço.

Quando o craque entrou, o Peixão estava vencendo por 1 a 0, mas levou o empate em um vacilo do sistema defensivo. A bola parada é um tormento para a zaga do Alvinegro Praiano, que sofreu gol desta forma mais uma vez na temporada.

Apesar do tropeço, Neymar tem se mostrado um verdadeiro líder no vestiário. Antes do jogo, ele falou com todos os jogadores relacionados para a partida, motivou cada um e mais uma vez se posicionou que estava ali para ajudar, para somar e quer todo mundo focado.

Confiança e movimentos

O atleta nitidamente sabe que o elenco santista precisa de reforços e o departamento de futebol do Peixe está trabalhando em cima disso para trazer as últimas contratações para este semestre.

Muita gente que convive com todos os atletas no dia a dia, garante que a chegada de Neymar mudou completamente o cenário e os atletas se mostram ainda mais dedicados a cada treino.

Foco total

O camisa 10 quer fazer história nessa volta ao Santos e tem se dedicado muito desde os primeiros dias que pisou no CT Rei Pelé. A torcida, é claro, espera muito do craque neste retorno.

Mais maduro e experiente, Neymar sabe do seu papel no Clube e vem conversando com os jovens para dar dicas quanto as chances que essas joias podem ter em campo no Campeonato Paulista.

