Neymar finalmente decide onde jogar entre Flamengo e Santos e BAP não deve ter sonho realizado

Atacante brasileiro vem sendo alvo de disputa entre as equipes

Neymar vai escolher o Flamengo ou o Santos?

Nos últimos dias uma verdadeira bomba acabou vindo à tona. Isso porque foi revelado que o Flamengo tem interesse na contração do atacante Neymar para essa temporada e ser o grande nome do Mengão em 2025.

A informação é que ele é o grande sonho de BAP, novo presidente do Mais Querido, para que ele dispute o Super Mundial no meio do ano com a camisa da equipe do Rio de Janeiro. A intenção seria oferecer dois anos de contrato.

Porém, o Rubro-Negro Carioca sabe bem que tem a concorrência do Santos, time que o revelou para o futebol e até de times da MLS. Agora, parece que o astro finalmente escolheu onde jogar.

Craque dá sinal verde para o Santos

Acontece, que para tristeza de BAP e todos os entusiastas de ver o jogador na Gávea, o atacante de 32 anos deu sinal verde para o Santos. A informação é da jornalista Ana Canhedo, do Globo Esporte. Dessa forma, não deve vir para o Fla.

Ainda assim, a negociação não está sacramentada. A informação é que os próximos dias tendem a ser decisivos para o jogador decidir o seu futuro. Embora o Mengão ainda tenha esperanças, ele está muito mais perto do Alvinegro Praiano.

Inclusive, a informação é de que os paulistas já planejam que, caso ele feche imediatamente com o time que o revelou, ele já dispute o Campeonato Paulista, o Copa do Brasil, além do Brasileirão.

Atacante ainda sonha com uma Copa do Mundo

Vale salientar que uma volta do camisa 10 ao Brasil, seja pelo clube que for, é muito impulsionada pelo seu desejo de disputar a Copa do Mundo de 2026 e ir atrás do seu tão sonhado título.

É bom lembrar que ele foi a referência técnica da Seleção Brasileira nas Copas do Mundo de 2014, no Brasil, de 2018, na Rússia, e de 2022, no Catar. Em duas delas, a Amarelinha caiu nas quartas de final, enquanto que em 2014, a Seleção chegou nas semifinais, no inesquecível 7 a 1, contra a Alemanha.

amazonianarede

Bolavip Brasil Thomas Lagôa