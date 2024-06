Neymar faz homenagem marcante à Mavie, sua filha com Bruna Biancardi

Neymar resolveu fazer uma homenagem eterna para a pequena Mavie. No último sábado sábado, 15 de junho, Adão Rosa, o tatuador do famoso, compartilhou em suas redes sociais que o atleta renomado, de 32 anos, foi ao estúdio dele para fazer uma tatuagem dedicada à primeira filha mulher, de 8 meses, fruto do relacionamento que o jogador da Seleção Brasileira teve com a influenciadora digital Bruna Biancardi, de 30 anos.

O desenho escolhido pelo craque do futebol brasileiro foi a pegada da filha feita logo após o nascimento. Neymar tomou a decisão de eternizar a imagem na região da barriga e colocou ao lado o nome da menina e a data de nascimento dela, 6 de outubro de 2023.

“Mais uma vez, eternizando uma homenagem na pele do menino”, escreveu tatuador, que também é amigo pessoal do jogador de futebol, ao publicar um vídeo mostrando como foi o andamento para fazer a tatuagem.

Confira:

Nos stories, o profissional trouxe mais detalhes da tatuagem: “Como carimbaram o pé da Mavie? Deus abençoe o seu trabalho”, indagou uma seguidora ao tatuador de Neymar. “Ele trouxe o documento do pézinho, tiramos foto e fizemos o desenho no ipad”, respondeu Adão. Ele também foi questionado sobre a humildade do atleta e esclareceu: “Resenha demais. Humildade e educado igual a nós. E é muito engraçado, só faz piada”.

Veja:

Vale lembrar que, além de Mavie, o astro do futebol mundial também é pai de Davi Lucca, de 12 anos, seu primeiro filho e fruto do envolvimento do jogador de futebol com a influenciadora digital Carol Dantas.

amazonianarede

Areavip Matheus Nunes