Neymar abre o jogo sobre saída do PSG e desabafa: ‘Injustiça’

Neymar abriu o jogo sobre a polêmica saída do Paris Saint Germain (PSG) no último domingo (15). Em entrevista a rádio francesa RMC, o jogador fez uma autoavaliação do período no clube francês e falou sobre a relação com torcedores e dirigentes.

O atleta brasileiro afirmou que considera as críticas sobre ele durante a passagem pelo clube como injustas. A trajetória de Neymar no PSG foi marcada por polêmicas e uma má relação com parte da torcida. Torcedores proferiram vaias a figura do atacante diversas vezes no Estádio Parque dos Príncipes, e alguns, tentaram realizar ataques mais graves como invadir a casa do jogador.

– Para mim houve injustiça, porque sempre dei tudo de mim em campo. Não tenho ressentimentos, mas fiquei um pouco triste com a forma como fui tratado pelos torcedores, principalmente quando eles vinham à minha casa na tentativa de invadir, me insultar ou querer me bater. Para mim, eles ultrapassaram os limites – iniciou o jogador.

Apesar das polêmicas, Neymar declarou não ter nenhum ressentimento pelo clube francês. Contudo, ratificou que não gostou da forma como foi tratado no período final da passagem. Ele deixou o PSG em agosto de 2023 para se juntar ao Al-Hilal, da Arábia Saudita.

– Fiquei triste pela forma como fui tratado no final, mas passou. Não tenho nenhum ressentimento em relação ao clube, só tenho um pouco de ressentimento em relação às pessoas que dirigem o clube e a alguns torcedores – concluiu.

Neymar na Arábia

Assim como na frança, o atual momento de Neymar é protagonizado por polêmicas e lesões. O atleta teve recentemente a terceira contusão com o Al-Hilal durante o período de um ano de quatro meses. Desta forma, ele coleciona mais momentos fora de campo do que em ação pelo clube saudita.

Na atual temporada por exemplo, o brasileiro entrou em campo em apenas duas oportunidades. O cenário faz surgirem rumores de um possível descontentamento da diretoria do Al-Hilal e o futuro do atleta no clube é incerto.

amazonianarede

Lance!