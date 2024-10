Neto recusa proposta de emissora e renova com a Band

O apresentador Neto renovou o contrato com a emissora Band após recusar uma investida da Record. A proposta da empresa concorrente envolvia a participação do apresentador nas transmissões do Campeonato Paulista e do Brasileirão, novidades do canal para o próximo ano. A informação foi dada primeiramente pelo portal F5.

A Record busca reforçar o plantel da empresa após aumentar a demanda de transmissões esportivas. A empresa planejava ter a figura de Craque Neto como um dos principais nomes do esporte do canal. Os planos incluíam a produção de um novo programa para o apresentador.

Apesar de oferecer um futuro como protagonista da emissora, o ex-jogador optou por recusar a investida. Além disso, ele ainda aproveitou o momento para renovar o vínculo com a Band. O antigo meia-campista reafirmou o contrato com a empresa até 2026.

– A verdade verdadeira é que é difícil eu sair da Band. Eu tenho contrato até 2026 e gosto daqui. E eu não sou mais comentarista, eu sou apresentador, né? Mas meu nome é forte por lá – ressaltou Neto.

Movimentações da Record

A Record não vem medindo esforços para construir uma equipe especializada em transmissões esportivas. Entre as contratações já confirmados pela emissora estão as jornalistas Paloma Tocci e Duda Gonçalves. Além delas, o canal também tem encaminhada a chegada de Cléber Machado e Maurício Noriega, ex-profissionais da Rede Globo.

amazonianarede

Lance!