Neto interrompe atração esportiva e lamenta morte de grande amigo: “Um cara incrível”

Nesta segunda, 14, de outubro, o craque Neto tirou um tempo final do ‘Os Donos da Bola’, atração esportiva vespertina que comanda na Band TV, para lamentar a morte de um grande amigo dele, o publicitário Washington Olivetto.

“Ontem (13) tivemos uma notícia triste do meu querido e maravilhoso Washington Olivetto. Existe a propaganda do marketing, da visões dos marketeiros, antes e depois dele. Tive a maior felicidade de ser amigo dele, de ir na empresa dele, de conversar com ele muitas vezes”, iniciou Neto.

O comunicador continuou a homenagem ao amigo: “Um Corintiano apaixonado, que não foi usado pela administração passada. Ele nunca foi usado em benefício do clube, o que foi um erro gravíssimo. Um cara incrível, maravilhoso, participou com a gente no ‘Baita Amigos’ [seu programa na Band Sport]. Um cara que eu tive uma admiração incrível”.

Neto comentou sobre a carreira de Washington Olivetto na publicidade: “Foi uma referência e vai continuar sendo em termo do que a publicidade tem ideia hoje. Atualmente, a gente tem muita gente jovem e, hoje, o mundo deu oportunidade para as pessoas poderem decifrar as coisas, né. A publicidade, o Youtube, Tiktok, Twitter, Facebook. Todo mundo, né”.

No final, o contratado da Band mandou um recado aos familiares neste momento difícil e finalizou a atração pedindo silêncio: “Mas esse homem foi um cara divino, incrivelmente maravilhoso, humilde e que eu tenho a honra de estar no livro dele. Então, os meus sinceros sentimentos a família dele, que foi um cara incrível. Que Deus possa repercutir ele. Vamos deixar o silêncio, a foto dele e acabou o programa ‘Os Donos da Bola’”, concluiu Neto.

Entenda!

Como o Área Vip te informou no último domingo, 14, o publicitário Washington Olivetto morreu aos 73 anos, no Rio de Janeiro. Ele estava internado há cinco meses no hospital Copa Star, no Rio.

“O Hospital Copa Star lamenta a morte do paciente Washington Olivetto na tarde deste domingo (13) e se solidariza com a família e amigos por essa irreparável perda”, diz a nota do hospital. O publicitário estava internado em decorrência de problemas pulmonares e faleceu por falência múltipla de órgãos.

amazonianarede

Areavip Matheus Nunes