Nahim ‘se afundou nas drogas’ por conta de polêmica familiar, revela cunhada famosa: ‘Maldito vício’

A repórter Lisa Gomes, contratada da RedeTV, é casada com Paulo Roberto, irmão de Nahim.

[ALERTA: essa matéria traz conteúdo sensível sobre dependência química. Se você sofre de transtornos associados ao uso de substâncias ou conhece alguém que precisa de auxílio, disque 132, serviço telefônico gratuito que orienta familiares e pessoas na recuperação do uso de drogas]

Cunhada de Nahim e repórter da RedeTV!, Lisa Gomes veio a público falar sobre a divulgação da causa da morte do cantor, ocorrida há dois meses. Segundo informações do laudo necroscópico feito pelo Instituto Médico Legal (IML), o cantor morreu de traumatismo craniano e “intoxicação exógena ocasionada pelo agente químico cocaína”.

Em nota, Lisa afirma que já era de conhecimento da família que Nahim fazia uso de drogas. “Temíamos pelo resultado do exame e por esse dia chegar, porque sabíamos que o Nahim estava usando drogas e que por diversas vezes tentamos ajudá-lo a se livrar desse maldito vício. Não queríamos esconder de vocês, queríamos preservar a imagem dele e a alegria que ele sempre transmitiu aos fãs”, comentou.

NAHIM ‘SE AFUNDOU NAS DROGAS’ APÓS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CONHECER OS NETOS

O abuso de drogas de Nahim teria sido causado pela polêmica familiar que ele enfrentava nos últimos anos. Brigado com a filha mais velha, Noelle, o cantor morreu sem conhecer os netos, sonho que ele manifestava às pessoas próximas.

“Se ele fazia uso de cocaína no passado, não sabemos. O que podemos afirmar e o que foi dito em recente entrevista pela Andreia Andrade é que as incansáveis tentativas de aproximação com os netos infelizmente levaram o Nahim à depressão e a se afundar nas drogas”, publicou Lisa.

A repórter ainda garante que Andreia de Andrade recorreu aos parentes para tentar ajudar o marido. “Pedimos respeito e que nos compreendam que nunca foi uma situação fácil, principalmente para Andreia que por diversas vezes nos pediu ajuda para tentar salvar o Nahim. Só sabe quem passa!”, finalizou Lisa.

amazonianarede

Purepeople.br Matheus Queiroz