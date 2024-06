‘Nahim pode ter sido empurrado e ter caído’: quase uma semana após morte do cantor, Polícia ainda não descarta homicídio

A morte de Nahim completa uma semana na próxima quinta-feira (20), mas ainda existem mistérios sobre a tragédia que acometeu o cantor. É sabido que ele veio a óbito em decorrência de um traumatismo craniano, mas as circunstâncias que levaram à provável queda da escada permanecem desconhecidas.

Em entrevista ao programa “Brasil Urgente”, da Band, o delegado Daniel Cohen afirma que a Polícia ainda não descarta nenhuma hipótese. “Ele pode ter caído, ter tido um mal súbito, mas ele pode ter sido empurrado e ter caído. A Polícia Civil vai trabalhar com todas as hipóteses. Uma morte suspeita pode ser um homicídio? Pode ser”, explicou.

O delegado esclareceu que ainda não há suspeitos, visto que ele estava sozinho em casa. “Até o momento, não tinha ninguém na casa no momento da queda. Ele esteve com a pessoa com quem se relacionava até um horário, ela foi embora e ele ficou só”, relembrou.

Daniel frisou que, agora, o objetivo é descobrir por que Nahim caiu da escada. “Inicialmente, a morte foi por traumatismo craniano, mas é preciso saber o que fez ele cair da escada. Evidente que ele bateu a cabeça e veio a óbito, mas precisamos saber o que causou a queda dele”, explicou.

ANDREIA ANDRADE, EX-MULHER DE NAHIM, SE DEFENDE DE ATAQUES E ACUSAÇÕES

Andreia Andrade foi a última pessoa a ver Nahim com vida, cerca de 3 horas antes de o cantor morrer. É nesse contexto que a empresária se tornou alvo de diversos comentários maldosos nas redes sociais, com graves acusações de que poderia ter algum envolvimento na tragédia.

“Após o anúncio dessa tragédia, começaram a surgir especulações envolvendo nossa agenciada e assessorada, Andreia Andrade. Neste momento delicado, é importante lembrar que apenas a Justiça pode determinar o que realmente aconteceu. Já acionamos nosso departamento jurídico para proteger a integridade da nossa cliente de todas essas acusações infundadas”, diz a nota.

Por fim, a equipe de Andreia pediu respeito à memória de Nahim e completou: “Apelamos à seriedade e imparcialidade na condução das investigações, evitando qualquer difamação que possa prejudicar a integridade de nossa cliente”.

Andreia e Nahim ensaiavam uma reconciliação após um encontro na quarta-feira (12), Dia dos Namorados. Ela deixou a casa do ex-marido antes de 1h da manhã. Mensagens trocadas entre os dois via WhatsApp confirmam que a empresária não estava mais no recinto depois desse horário. A morte do cantor teria acontecido por volta de 3h30.

amazonianarede

Purepeople.br Matheus Queiroz