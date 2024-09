“Muito dinheiro”; Após boatos, jornalista ‘vaza’ possível salário de Luciano Huck na Globo

De acordo com informações do colega André Romano, o apresentador fatura mais de R$ 5 milhões/mês na emissora

Possível salário de Huck é vazado

Em sua coluna no portal Observatório, o jornalista André Romano falou abertamente sobre a situação de Luciano Huck, um dos apresentados mais famosos e bem pagos do Brasil, na Globo.

De acordo com informações do repórter, o marido de Angélica fatura um “salário milionário” na emissora. Com vínculo até o fim de 2027, ele supostamente recebe cerca de R$ 4 milhões/mês no contrato.

Somando a porcentagem de publicidade, o valor chega a R$ 6 milhões: “Isso é muito dinheiro”, disse um internauta. “Difícil alguém receber mais que o Huck nos dias de hoje”, avaliou outro.

Até o momento, a Globo ainda não se manifestou e tampouco desmentiu a notícia, assim como Luciano. Em 2021, o comunicador ganhou a oportunidade de ouro de substituir Faustão aos domingos.

Luciano comandava o Caldeirão

No prêmio Splash Awards 2023, o famoso concedeu entrevista para Chico Barney, Leão Lobo e Rosana Hermann e desabafou sobre a dificuldade que sentiu ao entrar no lugar de Fausto Silva.

“Foi um ano de muito trabalho. Acho que quando a gente assumiu [a faixa], há dois anos e meio, foi como cachorro caindo do caminhão de mudança. Houve um período de adaptação”, afirmou ele.

“Tem muito ainda a ser feito. Foi também um ano de muito trabalho, mas também um ano de escuta, de aprendizado. De tentar ver onde é que estavam os limites do que a gente iria fazer”, completou Huck.

