Morte de Nahim: triste coincidência marca o velório do artista e a vida da filha, proibida de comparecer à despedida. Entenda

O velório de Nahim chegou ao fim na manhã desta sexta-feira (14), cerca de 24 horas após a trágica morte do cantor em um aparente acidente doméstico. O que muita gente não sabe é que o local escolhido para a despedida, a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), evidencia ainda mais a briga familiar que acompanhou os últimos anos de vida do famoso.

Nahim morreu brigado com a filha, Noelle, de 39 anos. Os dois mantinham uma relação conflituosa há cerca de 15 anos e o último contato teria ocorrido em 2019. A mulher foi proibida publicamente de comparecer ao velório do pai. O veto partiu de Andreia Andrade, ex-esposa com quem ele passou as últimas horas de vida.

“Agora também não adianta a filha dele vir. Quero deixar bem claro que não venha, porque não vai entrar. Não vai ver o pai, não vai se despedir do pai. A partir do momento que ela considerou que ela não tem pai, também não venha. Esteja avisada, nem perca tempo”, disse Andreia, em entrevista ao SBT.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Noelle trabalha na Alesp, ou seja, exatamente no local onde o velório de Nahim aconteceu. De acordo com a publicação, ela nunca havia revelado aos colegas de trabalho que era filha do cantor.

Noelle é fruto do casamento de 25 anos de Nahim com Sandra Pandolfi. Não existem informações precisas sobre quando a relação chegou ao fim. Mas é sabido que, em 2017, quando ele deixou “A Fazenda”, os dois ainda estavam casados.

Em 2019, eles estavam separados e o artista já havia engatado um romance com Andreia Andrade. Neste ano, o cantor foi preso ao visitar os cachorros da família e desrespeitar a medida protetiva conquistada pela ex-mulher.

NAHIM MORREU SEM CONHECER A NETA

Por conta da briga familiar, Nahim morreu sem realizar um dos últimos sonhos: conhecer a neta. A repórter Lisa Gomes, cunhada de Nahim, revelou que, por diversas vezes, ele pediu ajuda para conseguir conviver com a menina.

“Ele me pediu ajuda pra expor o caso, pra ver se ela se sensibilizava e deixava ele conviver com a neta. Ele falava pra mim: ‘Cunhada, antes de morrer, eu quero ter esse momento avô, porque eu nunca tive e esse é o meu maior sonho. Eu quero conviver com a minha neta. Você precisa me ajudar’. Eu tentei de todas as formas, mas infelizmente não consegui”, falou Lisa, à colunista Fábia Oliveira.

amazonianarede

Purepeople.br Matheus Queiroz