Morre o ator Paulo César Pereio, aos 83 anos, no Rio de Janeiro

A informação foi confirmada pelo Hospital Casa São Bernardo, onde o artista estava internado

Rio de Janeiro- O ator Paulo César Pereio morreu na tarde deste domingo (12), aos 83 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo Hospital Casa São Bernardo, onde o artista estava internado. As informações são do site metrópoles.

De acordo com o hospital, o artista estava em tratamento de uma doença hepática avançada e foi levado a unidade de saúde durante a madrugada, já em estado grave. O ator vivia no Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, subúrbio do Rio de janeiro, desde 2020.

Paulo César é natural de Alegrete, no Rio Grande do Sul, e soma trabalhos marcantes na TV, teatro e no cinema, onde atuou em mais de 60 filmes.

O primeiro, em 1964, foi Os Fuzis, dirigido por Ruy Guerra. No entanto, teve seu primeiro reconhecimento em 1975, no filme As Aventuras Amorosas de um Padeiro, pelo qual recebeu o Kikito de Melhor Ator Coadjuvante no Festival de Gramado.

Três anos mais tarde, o ator conseguiu destaque em triplo, após ser eleito Melhor Ator pelo Festival de Brasília, nas obras Chuvas de Verão, Tudo Bem e A Lira do Delírio.

Além da carreira artística, o ator é considerado um dos melhores narradores do país.

Ao longo da vida, o ator se casou três vezes. Primeiro com a atriz Neila Tavares, mãe de Lara; depois, com Cissa Guimarães, com quem teve dois filhos – Tomás e João. Por fim, se casou Suzana César de Andrade, que não é do meio artístico, com quem teve um filho- Gabriel.

amazonianarede

d24am