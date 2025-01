Modernização: TCE-AM lança novo site do Diário Oficial Eletrônico com busca otimizada

Para aprimorar a transparência e tornar o acesso às informações mais simples e ágil, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) lançou, nesta terça-feira (14), o novo layout e site do Diário Oficial Eletrônico (DOE). A atualização, realizada em parceria entre a Diretoria de Comunicação (Dicom) e a Secretaria de Tecnologia da Informação (Setin), também incorpora a nova identidade visual da Corte de Contas, já utilizada em outros canais institucionais.

O site mantém o endereço eletrônico doe.tce.am.gov.br, mas agora conta com melhorias significativas, como um sistema de busca otimizado, que permite localizar edições específicas por texto, número do DOE, período de busca ou datas específicas. Os resultados podem ser filtrados por relevância, ordem crescente ou decrescente de publicação.

“Essa atualização reflete o nosso compromisso com a transparência e a modernização da gestão pública. O novo site do DOE foi desenvolvido para oferecer maior facilidade e atender às demandas de quem utiliza os serviços do Tribunal de Contas”, afirmou a conselheira-presidente Yara Amazônia Lins.

As edições do DOE continuam sendo publicadas diariamente, com todas as informações disponíveis para acesso público. Usuários que necessitarem de informações adicionais podem entrar em contato pelo telefone (92) 3232-3232 ou pelo e-mail [email protected].

O lançamento marca o primeiro dia de atividades do TCE-AM após o período de recesso, que ocorreu entre 23 de dezembro e 13 de janeiro.

amazonianarede

Texto: Pedro Sousa