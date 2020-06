Ministro do Turismo de São Paulo Defende a Legalização dos Jogos

O secretário do Turismo do Estado de São Paulo, Vinicius Lummertz conduziu o Broadcast São Paulo Pra Todos, um debate virtual, que contou com o secretário-geral da Organização Mundial do Turismo (OMT), onde afirmaram que o Brasil possui um grande potencial para manter a estrutura de cassinos integrados a resorts.

A iniciativa foi a primeira de uma série de transmissões previstas pela Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. A intenção é que este tipo de debate ocorra a cada 15 dias. Um dos assuntos mais debatidos foi o foco do turismo na cidade de São Paulo.

Segundo Pololikashvili, é importante que São Paulo seja posicionada como uma das principais referências de turismo de saúde para as Américas. Para isso, a região precisa de investimentos em hospitais públicos e privados, voltados principalmente para tratamentos específicos.

Já Lummertz afirmou que a região conta com uma extensa malha aérea, que favorece a cidade, juntamente com uma rede hoteleira variada, o que torna o estado em um dos principais hubs para toda América Latina.

Outro ponto de grande discussão, durante o debate, é o potencial do Brasil, e não apenas de São Paulo, para contar com resorts integrados a cassinos, atraindo grandes investimentos estrangeiros, vindo principalmente da China e do Suldeste Asiático. Este tema também era amplamente defendido por Vinicius Lummertz quando ocupava o cargo de ministro do Turismo.

O broadcast também contou com a presença pesquisadora e PhD Dan Wang, professora da Escola de Hotelaria e Turismo da Universidade Politécnica de Hong Kong, na China. A convidada apresentou uma série de soluções tecnológicas para que o turismo ocorra de forma inteligente.

Segundo a professora, é da natureza do ser humano a necessidade de viajar e, após o período de crise para o turismo, devido ao isolamento social criado pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19), as viagens devem voltar à normalidade, impulsionadas principalmente pelas atividades comerciais.

Ainda sobre a regulamentação de resorts com cassinos integrados, a ideia é relativamente simples e traria benefícios para diversas frentes, principalmente para a economia, que se beneficiaria da criação de postos de empregos, fomentaria as atividades e empresas locais, atrairia mais turistas estrangeiros e ainda aumentaria a arrecadação de moeda estrangeria e impostos para a união.