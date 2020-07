Compartilhar no Facebook

Mike Tyson vai voltar ao boxe em setembro contra rival que já foi cotado para enfrentar Anderson Silva.

Mike Tyson, a lenda do boxe, está realmente voltando. O ex-campeão dos pesados vai enfrentar Roy Jones Junior em uma luta de exibição, com oito rounds, no dia 12 de setembro. Tyson, que tem atualmente 54 anos e um cartel de 50 vitórias e seis derrotas na carreira, não luta desde 2005, quando perdeu para Kevin McBride.

Já Jones Jr., de 51 e 66 triunfos e nove reveses no boxes, fez sua última aparição nos ringues em 2018. O rival escolhido para o retorno de Tyson, além de também ser um ex-campeão mundial, também é conhecido por muitos brasileiros por já ter sido cotado para enfrentar Anderson Silva em uma superluta.

O brasileiro do UFC nunca escondeu a admiração pelo boxeador e disse, por diversas vezes, que gostaria de se testar fora do MMA contra Roy Jones Jr. O combate, porém, nunca saiu do patamar das especulações.

O combate de Tyson com Jones Jr. terá transmissão por pay-per-view e também em uma plataforma chamada “Triller”. Segundo o texto de divulgação da luta, uma série-documentário com dez partes antecederá o duelo.

Em entrevista ao “Yahoo”, Andy Foster, diretor executivo da Comissão Atlética do Estado da Califórnia, disse que não acredita que a luta acontecerá com capacetes, mas que os dois veteranos deverão usar luvas de 12 onças (maiores que o normal).

amazonianarede

msn