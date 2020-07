Mesmo com queda, Dólar se mantém acima de R$ 5,35

O dólar abriu as negociações desta terça-feira, 14, em queda, de cerca de 0,5%, cotado a R$ 5,36, em meio a um cenário mais negativo nos mercado internacionais.

A valorização da moeda americana neste ano já acumula mais de 30%. Em janeiro, nos primeiros pregões de 2020, o dólar era cotado próximo de R$ 4. O patamar atual, porém, não é o mais alto já atingido em termos nominais, quando não se desconta a inflação. Em 14 de maio, o câmbio atingiu R$ 5,9718. Desde então, a moeda chegou a ser desvalorizada abaixo de R$ 4,90. Nos últimos dias, a cotação tem se estabilizado na casa de R$ 5,30.

Nas casas de câmbio, de acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, o dólar turismo é negociado próximo de R$ 5,60.

Mercados internacionais

As Bolsas da Ásia fecharam em baixa generalizada nesta terça-feira, 14, uma vez que a disseminação do coronavírus pelo mundo, em particular nos Estados Unidos, e atritos entre Washington e Pequim voltaram a pesar no recente apetite por risco, deixando indicadores positivos da balança comercial da China em segundo plano. As Bolsas europeias abriram em baixa nesta terça-feira, com o avanço do coronavírus pelo mundo voltando a pesar no sentimento de investidores.

Pouco antes das 8h, no horário de Brasília, a Bolsa de Londres caía 0,28%, a de Frankfurt recuava 1,26% e a de Paris se desvalorizava 1,38%. Já em Milão, Madri e Lisboa, as perdas eram de 0,82%, 1,39% e 1,17% respectivamente.

amazonianarede

msn dinheiro