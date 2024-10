Mbappé se frustra com primeira derrota no Real Madrid e elege culpado no vestiário

Atacante sofreu sua primeira derrota com a camisa merengue e mostrou grande desconforto com a situação.

Derrota na Champions League

O Real Madrid de Mbappé, Vinicius Júnior e companhia não foi capaz de superar a defesa do Lille e sofreu sua primeira derrota nesta temporada. A partida terminou em 1 a 0 para os franceses, com a atuação dos merengues sendo bastante criticada.

Endrick, por exemplo, foi um dos mais comentados na imprensa, tendo ficado apagado em sua estreia como titular em jogos da UEFA Champions League. O brasileiro, inclusive, chegou a ser cobrado pelo companheiro de time Rüdiger.

Além do zagueiro alemão, outro que saiu de campo visivelmente irritado foi o francês Kylian Mbappé, que, segundo a imprensa, desabafou sobre a partida no vestiário.

Mbappé faz forte cobrança após derrota do Real Madrid

O francês iniciou o duelo no banco de reservas e entrou em campo para substituir Éder Militão no segundo tempo. Todavia, o atacante não foi capaz de marcar e deixou o campo irritado em direção ao vestiário após o apito final.

Inclusive, segundo o portal Defensa Central, que é especializado na cobertura dos bastidores merengues, o jogador fez forte desabafo com seu amigo Ferland Mendy e se proclamou responsável pela derrota:

“Nada do que tentei deu certo… que noite“, teria dito em conversa com o colega de clube e seleção.

Fim da invencibilidade

Com a derrota no estádio Pierre-Mauroy, o Real Madrid sofreu a sua primeira derrota na temporada, perdendo uma invencibilidade de dez partidas. Agora, o time soma 11 jogos, sete vitórias, três empates e uma derrota.

