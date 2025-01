Matrículas de novos alunos da rede estadual e municipal iniciam nesta quinta

Os responsáveis têm até o dia 18 de janeiro para efetuar o atendimento de modo online, e até 17 de janeiro de forma presencial nas escolas

Manaus – Após divulgação das novas datas para o atendimento de matrículas para novos alunos na rede estadual e municipal de ensino, os responsáveis terão do dia 16 a 18 de janeiro para efetuar o atendimento de forma on-line por meio do site, e até 17/01 de forma presencial nas escolas.

Durante a madrugada desta quarta-feira (15), a empresa Processamento de Dados Amazonas S/A (Prodam) precisou retirar o site de matrículas do ar como uma medida de segurança, e o processo de reserva de vagas para novos alunos, previsto para iniciar às 00h de quarta-feira, foi suspenso. O atendimento presencial nas escolas também foi suspenso durante todo o dia e nenhum processo chegou a ser realizado.

Com a nova data, os responsáveis poderão realizar o processo a partir da meia-noite desta quinta-feira até o sábado, pelo site oficial da Matrículas 2025. Os que optarem por realizar de forma presencial na escola, poderão se dirigir a unidade de ensino nesta quinta (16) e sexta-feira (17) em horário comercial.

O serviço de matrícula para novos alunos é voltado para estudantes que estão se matriculando pela primeira vez na rede pública estadual de ensino e para estudantes da rede particular, federal, de outro estado ou de redes municipais do interior.

De acordo com a gerente de matrículas da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, Irlanda Araújo, as mudanças não interferem no cronograma das Matrículas 2025.

“A partir de segunda-feira (20), os alunos que tiverem o atendimento no fim de semana poderão comparecer na escola onde ele ganhou a vaga, munidos da documentação, para confirmar a matrícula”, informou a gerente de Matrículas da Secretaria de Estado de Educação, Irlanda Araújo, ressaltando que ainda na segunda-feira, iniciam os atendimentos ao retardatários, ou seja, aqueles que por algum motivo perderam os prazos anteriores.

Documentação

Os documentos necessários para a matrícula de alunos na rede estadual são:

– Certidão de nascimento (original e cópia);

– CPF e RG (original e cópia) do aluno do ensino médio;

– Cartão de vacinação (cópia);

– Duas fotos 3X4 recentes do aluno;

– Documento de identificação com foto (original e cópia) do responsável pela matrícula;

– Comprovante de residência atualizado.

Cronograma

A partir do dia 20 de janeiro, pais e alunos que perderam qualquer um dos prazos podem recorrer ao atendimento tanto no site, quanto presencialmente nas escolas.

Canais de atendimento

A secretaria disponibiliza, em caso de dúvidas, os seguintes canais de comunicação: Telefone: 0800 092 5050; WhatsApp: 800 092 5050 e o e-mail: [email protected].

