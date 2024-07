Márcia Fu é levada às pressas para hospital após ser encontrada desacordada; repórter está bem

Nesta segunda-feira, dia 29, Márcia Fu precisou ser socorrida às pressas e levada ao hospital depois de ser encontrada desacordada em casa. A ex-A Fazenda foi socorrida pelo seu assessor, segundo informações do programa Tá Na Hora, do SBT, onde atua como repórter.

– Ela passou muito mal. Ela já tinha o problema, ela já sofre de dores na coluna, dores intensas. Mas hoje, a dor foi tão forte, que, infelizmente, ela desmaiou.

A informação também divulgou que a ex-atleta sofre com três hérnias de disco na coluna e lida com a dor constante, mas tudo é controlado com acompanhamento médico. Os jornalistas ainda disseram que ela já está recebendo a medicação necessária e deve passar por um processo de infiltração:

– Ela estava com muita dor e logo foi socorrida pelo empresário. Ela está hospitalizada, para amenizar a dor, as fortes dores. Ao que tudo indica, ela vai passar por um processo de infiltração, que é bem comum. Ela está lúcida, está acompanhada.

Após toda a preocupação nas redes, Márcia foi ao X, antigo Twitter, para acalmar os seguidores e informar que está bem, mas ainda realizará alguns exames para entender o que aconteceu a fundo.

