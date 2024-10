Manaus Chess Open e Campeonato Brasileiro de Xadrez iniciam nesta quinta

Premiações dos eventos somam R$ 70 mil e contará com enxadristas nacionais e internacionais

Manaus – Manaus sediará dois grandes eventos de xadrez do cenário nacional nesta quinta-feira (10). O torneio ‘Manaus Chess Open 2024’ e o Campeonato Brasileiro de Xadrez ocorrerão no Novotel, zona leste da capital, e contam com premiações que somam R$ 70 mil.

O evento, que contará com a modalidade Rápido e Blitz, é promovido pela Federação Amazonense de Xadrez (FAX), com apoio da Confederação Brasileira de Xadrez (CBX), e garantirá ao primeiro colocado o prêmio de R$ 10 mil e troféu. O segundo colocado ganhará R$ 7 mil e o terceiro prêmio será R$ 5 mil.

“Preparamos um grande evento para este ano, onde contamos com competidores experientes e que colocam o Manaus Chess Open no cenário das competições mais importantes do Brasil. A federação tem o compromisso de disseminar a modalidade e gerar oportunidades de intercâmbio de conhecimento para os nossos enxadristas”, destacou o presidente da FAX, Rudson Peixoto.

As competições serão realizadas no sistema suíço, tendo nove rodadas com emparceiramento via Swiss Manager. Além de grandes nomes do país, o evento receberá competidores internacionais até o dia 17 de outubro, com acesso gratuito do público.

“Manaus Chess Open é um dos três maiores torneios do Brasil no ano. É uma grande oportunidade para os amazonenses, de jogar contra vários dos principais jogadores do Continente, e também da França”, frisou o árbitro Mauro Amaral.

Estarão presentes os grandes mestres como: GM Renato R. Quitiliano; GM Rafael Leitão, GM Alexandr Fier, GM Neuris Delgado Ramirez, GM Evandro Amorim Barbosa, IM Diego Rafael Di Berardino, GM Gabriel Flom, GM Yago De Moura Santiago, GM Luis Galego e GM Andres Rodriguez Vila.

“É um prazer participar novamente do Manaus Chess Open! Um torneio que fica mais forte a cada ano, e tem tudo pra se consolidar como um dos eventos mais importantes do calendário nacional. O fato de eu ter vencido as duas primeiras edições faz com que o torneio tenha um lugar especial na minha carreira, mas é sempre bom destacar que o alto nível de profissionalismo e dedicação do Rudson e toda equipe é o que nos faz voltar a cada ano. Espero que seja um grande evento e eu possa jogar meu melhor xadrez aqui”, destacou o GM Renato Quintiliano, vencedor do prêmio máximo das duas outras edições do Manaus Chess Open.

amazonianarede

Com informações da Assessoria Portal d24am