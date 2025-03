Mais de 44 mil alunos do AM recebem ‘Pé-de-Meia’ após concluírem Ensino Médio

Parcela de R$1 mil foi paga pelo Governo Federal aos alunos da 3ª série aprovados no ano letivo em 2024

Manaus – O Ministério da Educação (MEC) efetuou o pagamento da parcela de R$1 mil aos estudantes do ensino regular e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que passaram de ano em 2024. Também foram depositados R$ 200 para os que estavam cursando a última série, participaram dos dois dias de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e foram aprovados ao fim do ano letivo. O pagamento do subsídio contempla os beneficiários do programa Pé-de-Meia, do Governo Federal, e iniciou no dia 25 de fevereiro. No Amazonas, 44.706 estudantes da rede estadual receberam o benefício por terem concluído o Ensino Médio, e 30.397 receberam por terem feito os dois dias de prova do Enem em 2024. Ao todo, o Pé-de-Meia beneficiou 156.755 alunos em todo o estado.

“Esse programa não é só um benefício financeiro, é um investimento no futuro da nossa juventude, um incentivo para que os jovens não desistam, para que saibam que a educação pode transformar suas vidas”, disse o coordenador do programa Pé de Meia na Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, Paulo dos Anjos.

O pagamento das duas parcelas para estudantes que finalizaram o Ensino Médio em 2024 foram feitos da seguinte maneira: 25 de fevereiro para os nascidos em janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho; e no dia 26 de fevereiro nascidos em julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro.

Os estudantes que concluíram a 1ª e a 2ª série receberam o incentivo de R$1 mil nesta quinta-feira (27/02), independentemente da data de nascimento, porém sem autorização para saque até o término do Ensino Médio. Para quem concluiu a 3ª série, o saque total do valor é permitido, mas o dinheiro também pode ser investido na poupança.

Benefício

Os participantes do programa recebem parcelas por frequência, além de depósitos em poupança ao final de cada ano concluído com aprovação, que podem somar até R$ 9.200 por aluno. Os depósitos são feitos pelo MEC em uma conta aberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal para os estudantes que cumprem os critérios do programa.

Pé de Meia

Instituído pela Lei nº 14.818/2024, o Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro-educacional na modalidade de poupança, destinado a promover a permanência e a conclusão escolar de pessoas matriculadas no ensino médio público. O objetivo é democratizar o acesso e reduzir a desigualdade social entre os jovens do Ensino Médio, além de fomentar mais inclusão social pela educação, estimulando a mobilidade social.

amazonianarede

Com informações da Assessoria Portal d24am