Mãe de Paulo Gustavo, Dona Déa Lúcia pode deixar ‘Domingão com Huck’ e Globo em 2025, diz colunista. Saiba porquê

Destaque em vários quadros do “Domingão com Huck”, a mãe de Paulo Gustavo (1978-2021), Dona Déa Lúcia pode deixar o programa da Globo em 2025. Nesse ano, ela protagonizou polêmicas com Yasmin Brunet após a modelo ser acusada de racismo no “BBB 24” e a acabou sendo detonada pelo agente da filha de Luiza Brunet.

Para atuar no elenco do dominical, Dona Déa estaria recebendo mensalmente R$ 10 mil, porém segundo a colunista Fábia Oliveira, do portal “Metrópoles”, ela quer um aumento da Globo. Do contrário, estaria disposta a deixar a emissora, que pode perder ainda uma estrela de sua programação matinal para o SBT.

Exibido desde 2021, o “Domingão com Huck” é agora dividido ao meio pelas transmissões do futebol, e segue investindo em game-shows já apresentados por Silvio Santos . Casos do “Salvou, é Seu!” (“Um Milhão na Mesa”), “The Wall” (exibido como brincadeira de quadros como “Show de Prêmios”) e “Quem Quer Ser Um Milionário?” (“Show do Milhão”).

Lívia Andrade trocou farpas com Patrícia Abravanel: ‘Herdeira’

Além da mãe de Paulo Gustavo, o elenco do “Domingão” reúne ainda Lívia Andrade. E da mesma forma que Déa, a ex-pupila de Silvio Santos também tem se envolvido em polêmica. No último domingo, a atriz e apresentadora alfinetou Patrícia Abravanel ao festejar a chegada de Eliana na Globo, chamando a filha do empresário de “herdeira” no sentido pejorativo.

Foi o suficiente, para a web resgatar uma troca de farpas pesada e constrangedora exibida no “Programa Silvio Santos”. Lívia chamou Patrícia de “sem moral” e ouviu dela ser “pegadora de velho rico”. “Só para sua informação. A diferença de idade (entre ela e o marido) é a mesma do seu papai e mamãe”, disparou a hoje global para a filha de Silvio e Iris Abravanel.

Purepeople.br Guilherme Guidorizzi