Luiz Bacci é afastado do “Cidade Alerta” e se manifesta nas redes sociais

Luiz Bacci foi afastado da apresentação do “Cidade Alerta” nesta quinta-feira (5/9). A situação aconteceu um dia após o apresentador defender a amiga Deolane Bezerra, que foi presa em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco. O jornalista também é embaixador da Vai de Bet, empresa de apostas esportivas que foi alvo de um mandado de busca e apreensão na quarta-feira (4/9).

Indisposição

Oficialmente, a Record TV informou que o jornalista precisou se ausentar devido a uma indisposição, sendo substituído por Dionísio de Freitas no comando do programa policial. Entretanto, a emissora não forneceu previsão para o retorno de Bacci.

Defesa de Deolane

No programa de quarta, Bacci saiu em defesa da ex-A Fazenda e pediu para que ela não fosse julgada pela sociedade, mas pela Justiça. Em seu discurso, ele considerou normal que ela ganhasse uma fortuna mensal. “Não me impressiona esse ganho da Deolane de R$ 1,5 milhão. Não me impressiona. O retorno que ela dá para as empresas faz com que ela seja muito bem remunerada. E não só a Deolane. Eu tenho vários amigos que, na pandemia, se redescobriram na internet, que buscaram na internet uma forma de se comunicar, uma forma de ganhar dinheiro, de monetizar o seu trabalho”, argumentou.

“É, é estranho uma pessoa enriquecer da noite para o dia. É estranho, mas não é impossível. Então ela precisa comprovar. Vamos lembrar antes de tudo que nós estamos falando de uma advogada, né? Ela sabe a lei, ela sabe. Todos os atos que ela toma, do menor até o passo maior que ela dá na carreira dela, ela sabe quais são as consequências, quais são as circunstâncias”, seguiu. “Será que, sabendo disso, ela tomaria uma medida que pudesse complicar lá na frente? Será que ela precisa? Eu tenho a impressão que não, mas…”.

“A gente continua acompanhando esse desdobramento do caso da Deolane, né? Ainda há pessoas para serem presas e é o que eu digo, Brasil, é o que eu digo, é minha amiga, gosto dela, mas eu não sou polícia, eu não sou polícia para investigar, né?”, apontou, antes de concluir: “Se tiver feito algo errado, que pague por isso. Vou ficar triste, vou ficar decepcionado, mas que pague por isso. É assim que funciona”.

Posição de Luiz Bacci

Após rumores de desentendimentos com a Record TV sobre a cobertura, Luiz Bacci utilizou seu perfil oficial no Instagram, na noite de quinta-feira (5/9), para negar que sua amizade com Deolane ou seu vínculo publicitário com a empresa de apostas tenham qualquer ligação com sua ausência no programa. Ele confirmou que problemas de saúde foram a verdadeira causa de seu afastamento, detalhando que passará por uma vídeo-endoscopia naso-sinusal para investigar uma possível doença nas vias aéreas superiores.

O jornalista ressaltou que qualquer notícia em contrário não passava de especulação. E afirmou que “medidas cabíveis” seriam tomadas contra o site Notícias da TV, que alimentou os boatos de conflito com a Record TV sobre o caso, bem como todos os sites que replicaram a notícia.

