Luiz Bacci deixa a Record após 15 anos na emissora

O jornalista Luiz Bacci, apresentador do Cidade Alerta, deixou a Record após 15 anos trabalhando na emissora.

O anúncio foi feito pelo perfil oficial do apresentador no Instagram, após um acordo entre as partes na última sexta-feira.

De acordo com o jornalista a saída estava prevista para março, mas foi antecipada, “encerrando um ciclo significativo” na sua carreira.

Bacci estava na Record desde 2010. Começou apresentando telejornais locais no Rio de Janeiro. Subiu dentro da emissora, mudou-se para São Paulo, onde se destacou e conquistou pontos significativos na audiência. Esteve à frente de importantes produções da Record, como Balanço Geral, Programa do Gugu e especiais como Em Nome da Justiça.

Desde a morte de Marcelo Rezende, em 2017, ele apresentava o Cidade Alerta, que passa a ser apresentado por Reinaldo Gottino.

Jetss Entretenimento Rafaela Freitas