Luis Roberto recebe críticas por narração de gol decisivo no Brasileirão; entenda

Principal narrador da Globo, Luis Roberto recebeu críticas pela narração de um gol decisivo do Brasileirão nesta quarta-feira (4). O locutor narrou o golaço de falta de Estevão para o Palmeiras em tela dividida com o jogo do Botafogo, e internautas repercutiram a atuação do narrador no lance.

Luis Roberto foi escalado para o jogo entre Internacional e Botafogo, que terminou com a vitória do Alvinegro por 1 a 0. Nos minutos finais, a transmissão da Globo para o Rio de Janeiro dividiu a tela e mostrou também o jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, que também briga pelo título.

Durante a tela dividida, Estevão marcou um golaço de falta que deu a vitória ao Palmeiras e deixou o Alviverde vivo na briga pelo título na última rodada. Alguns internautas criticaram a narração de Luis Roberto no gol do jovem. Para São Paulo, a Globo exibiu o jogo com Everaldo Marques.

