Lesão de Neymar se torna ainda mais complicada e seu retorno é adiado

Camisa 10 está quase um ano sem entrar em campo e uma nova informação deixa o cenário mais complicado

Acima da média

Neymar Júnior é um dos grandes atacantes do futebol mundial. Mesmo vivendo longe do seu auge, o atacante é diferenciado, dentro e fora de campo. Seu nome gera mídia, gera audiência.

Com praticamente um ano sem jogar uma partida oficial, o camisa 10 teve a lesão mais séria de sua carreira assim que chegou ao Al-Hilal. Ney mal jogou com a camisa do clube da Arábia Saudita, time treinado por Jorge Jesus.

Semanas atrás, o Al-Hilal ficou um pouco mais preocupado com a condição física do Neymar e não quis antecipar seu retorno justamente para o craque não sofrer uma nova contusão.

Lesão complicada

Ontem (25), Jorge Jesus deu uma nova declaração envolvendo o jogador e disse que espera ter uma avaliação mais definitiva do Neymar apenas em janeiro de 2025, ou seja, Ney só deve voltar a jogar no próximo ano.

“Neymar é um jogador importante para o Al-Hilal, no entanto, não posso especificar uma data para o seu regresso. Analisaremos a situação em janeiro“, disse o técnico português.

O atacante revelado pelo Santos não consegue ter uma sequência em campo há algum tempo. No PSG, ele também convivia com muitas lesões e acabou virando um atleta descartável no elenco.

Precisa se recuperar logo

Tecnicamente, Ney sempre foi um atleta absurdo, de decidir qualquer jogo pelo seu talento, mas a preparação física para um jogador com mais de 30 anos precisa ser totalmente diferente.

Talvez o estilo de vida do camisa 10 pode ter feito a lesão que ele sofreu complicado um pouco mais seu retorno, haja vista que não é fácil ficar tanto tempo longe dos gramados.

amazonianarede

Bolavip Brasil Romário Júnior