Lesão de Bruno Rodrigues no Palmeiras é a mesma de Ronaldo, e prazo de recuperação preocupa

O atacante Bruno Rodrigues, contratado pelo Palmeiras em 2024, rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo na sexta-feira (24). A lesão, considerada rara em jogadores de futebol, é igual à sofrida por Ronaldo Fenômeno na Inter de Milão, durante a temporada de 1999/2000.

Segundo apuração do Lance!, o tempo mínimo que o atleta deve ficar afastado dos gramados é de oito meses.

Quando Ronaldo se contundiu, ele vinha de recuperação de cinco meses após uma lesão no joelho. O rompimento de ligamento do Fenômeno aconteceu no mesmo local da contusão anterior, e o ex-jogador ficou um ano e três meses parado.

Bruno Rodrigues estava em processo final para retornar ao Palmeiras, pois vinha de uma lesão no joelho direito sofrida ainda no início do ano. Ele terá que realizar cirurgia pela contusão no outro joelho e, por vir de um período de inatividade, o tempo de recuperação pode ser ainda mais complicado.

Além da restituição do tendão, o procedimento envolve um período para restabelecimento de força. Depois, o atacante trabalhará para evoluir a parte técnica. Todo esse procedimento, somado ao tempo de inatividade anterior, pode significar um retorno em até um ano, em maio de 2025.

Bruno Rodrigues foi contratado pelo Palmeiras no início deste ano e assinou vínculo até 2028. Destaque do Cruzeiro nas últimas temporadas, ele pouco conseguiu atuar pelo Verdão, soma apenas dois jogos e nenhum gol marcado.

