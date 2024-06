Leitura labial flagra o que Diniz disse ao árbitro antes de ser expulso no Fla-Flu

O dublador Gustavo Machado publicou em suas redes sociais o que Fernando Diniz teria dito ao árbitro Anderson Daronco antes de ser expulso

Jogo polêmico

No último domingo (23), Fluminense e Flamengo se enfrentaram no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, com vitória do Rubro-Negro Carioca por 1 a 0.

O gol foi marcado pelo atacante Pedro, de pênalti, e foi justamente a marcação da penalidade pelo árbitro Rafael Rodrigo Klein que irritou os Tricolores. Em disputa com o lateral Calegari, Bruno Henrique caiu na área e o árbitro assinalou.

O VAR não chamou o árbitro de jogo para consultar o lance, e a penalidade foi confirmada. Minutos depois, Lima sofreu o segundo amarelo e foi expulso, para irritação do técnico Fernando Diniz.

Áudio revelado

O dublador Gustavo Machado, famoso nas redes sociais por dublar falas de jogadores no Brasil durante as partidas, narrou o que o técnico do Flu teria dito ao árbitro Rafael Rodrigo Klein antes de receber o segundo amarelo, e ser consequentemente expulso.

“Vai tomar no c#. Dá vermelho nessa por#@”, disse Diniz logo após o lance que ocasionou a expulsão de Lima. O árbitro então vem, e aplica a expulsão do técnico.

Segundos depois, Diniz olha para o quarto árbitro e diz: “Que que eu falei pra você? Que que eu falei pra você?”. Depois, se dirige ao árbitro e faz o mesmo questionamento: “O que que eu falei?”.

Outros trechos do diálogo

Em seguida, Diniz se dirige novamente ao quarto árbitro e fala: “Por que vai me expulsar? O que eu falei para ser expulso?”. Em outro trecho, deixando o gramado, o treinador diz: “É que sempre acontece isso aqui, é só isso!. E eu vou ser expulso por causa disso? Eu quero o por quê? Eu não falei nada, só pergunta a ele (árbitro) o que eu fiz. Eu falei do jogo, da falta”.

Então, o quarto árbitro João Vitor Gobi diz para Diniz: “O senhor vai sair do jogo, tá! Numa boa”, e o diálogo entre as partes é encerrado.

amazonianarede

Bolavip Brasil Kaique Bertuletti