Kobe Bryant morre em acidente de helicóptero na Califórnia

Lenda do basquete americano estava na aeronave que caiu em Calabasas, nos Estados Unidos. Filha do ex-atleta e outras sete pessoas não resistiram aos ferimentos do acidente

Um dos maiores jogadores da história da NBA e do Los Angeles Lakers, Kobe Bryant morreu aos 41 anos na manhã deste domingo em um acidente de helicóptero, na cidade de Calabasas, região metropolitana de Los Angeles, nos Estados Unidos. A queda da aeronave aconteceu por volta das 9h45h no horário local (15h45 de Brasília). A filha do ex-jogador Gianna e outras sete pessoas também não resistiram aos ferimentos.

O helicóptero em que Kobe Bryant e as outras pessoas estavam era um modelo Sikorsky S-76. As causas do acidente ainda não foram reveladas e os nomes da vítimas serão divulgados pelas autoridade nesta segunda-feira. A NBA e a imprensa americana, porém, confirmaram a presença do ex-atleta e de sua filha no acidente.

De acordo com informações da polícia do condado de Los Angeles, o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o incêndio após a queda da aeronave. Porém, ao chegar ao local, já não havia sobreviventes. Foi necessário cerca de uma hora para controlar as chamas provocadas pelo acidente.

– Estamos investigando e vamos transferir a investigação para a agência federal responsável por aeronaves. Não tivemos sobreviventes. Nove pessoas estavam a bordo, o piloto e mais oito. Não podemos identificar ninguém neste momento. Não seria adequado e é desrespeitoso. Ninguém pode saber de uma morte através de um site. Vamos esperar o trabalho dos legistas. É um trabalho difícil. Não podemos falar mais nada – afirmou Alex Villanueva, xerife do condado de Los Angeles.

Segundo a ESPN americana, o grupo estava a caminho de um jogo de basquete da filha de Kobe, na Mamba Academy, localizada na cidade Thousand Oaks.

– Kobe Bryant estava a caminho de um jogo de basquete com sua filha Gianna quando o helicóptero caiu. Aqueles a bordo do helicóptero também incluíram outro jogador e pai – escreveu o jornalista da ESPN americana Adrian Wojnarowski em seu perfil no Twitter.

As causas do acidente vão ser investigadas pela Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA, na sigla original).

amazonianarede

Lance