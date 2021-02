Karol Conká fica com medo após eliminação de Nego Di do ‘BBB 21’: “Serei a próxima”

A saída de Nego Di do reality não foi bem recebida pelo ‘Gabinete do ódio’ – comandado por Karol Conká e Projota – que começou a se preocupar. O rapper ficou visivelmente abalado e preocupado, enquanto a cantora também demonstrou ter sentido o impacto da eliminação.

Após o cantor sugerir que o discurso de Tiago Leifert serviu como uma dica sobre o jogo, a artista revelou um comentário que o gaúcho havia feito antes de deixar a casa na última terça-feira (16).

“Ele chegou a falar: ‘Se eu sair, vai dar pra entender o jogo’”, contou ela, que completou em seguida: “Eu começo a achar que eu serei a próxima”, o que ela não sabe é que Nego Di passou a madrugada em claro assistindo os bastidores do reality e disse:

Nego Di, do BBB21, sobre Karol Conká: “Incrível poder de manipulação”

O humorista foi eliminado do reality show na noite da última terça-feira (16/2) com o maior índice de rejeição da história do BBB.

Desconfiada, a rapper conversou com Fiuk após a saída do humorista e levantou a possibilidade de estar na mira do público do reality show, já que mantinha uma aliança com o eliminado.

Enquanto isso, Fiuk estava comemorando a permanência em seu primeiro paredão: “Esse paredão eu estava em choque. Ainda mais por essa insegurança que eu sempre tive. Agora, eu tô me sentindo um pouco mais amado”, assumiu.

Durante o papo, Karol começou a mudar o discurso em relação aos seus desafetos da casa, aparentemente, com medo de estar queimada do lado de fora do confinamento. Diferentemente do que costumava fazer, ela amenizou as falas em relação a Carla Diaz e disse querer se reconciliar: “Eu tô morrendo de vontade de conversar com ela porque ela tá com um atrito com a Lumena”, disse.

Em seguida, a curitibana ainda se isentou de suas ações envolvendo Lucas Penteado, que desistiu do reality, e responsabilizou Nego Di: “Ele falava do Lucas. de um jeito sem paciência”, acrescentou.

