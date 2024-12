Jornalista premiada e mais cinco são demitidos pela Record

Cleisla Garcia, jornalista que recebeu o Prêmio Vladimir Herzog em 2007 e autora do livro Sobre Viver, foi demitida pela Record nesta quinta-feira (12), em mais uma rodada de desligamentos que a emissora executa em sua sede em São Paulo. Outros cinco jornalistas também foram dispensados, reforçando o clima de terror que se instalou na emissora desde o último dia 26, quando começaram os cortes na empresa.

O Notícias da TV recebeu informações de que Kiko Ribeiro, Matheus Munin, Rosana Simões, Luanna Barros e Aline Bertoli foram demitidos juntamente com Cleisla, jornalista com quase 30 anos de experiência e que trabalhou durante 12 anos na Globo. Ela era repórter especial do Jornal da Record e estava na emissora há quase 20 anos.

Nos corredores, o clima de quem será o próximo demitido tem gerado muitas queixas. Fontes afirmam que o “passaralho a conta-gotas”, ou seja, demissões picadas, em vez de sair logo uma lista com todos os nomes dos profissionais a serem dispensados, prejudica o trabalho de todos. O temor e a ansiedade viram uma tortura para quem não sabe se vai continuar no emprego ou não.

A Record já tinha dispensado o repórter e apresentador Lucio Sturm na terça (10). Ele tinha 20 anos de casa. Na semana passada, os cortes ocorreram principalmente na segunda (2) e na terça (3), quando vazaram os desligamentos de 13 profissionais.

Na semana anterior, no dia 26, seis funcionários haviam sido os primeiros demitidos no facão de fim de ano da Record, conforme a coluna informou em primeira mão.

Por enquanto, os cortes estão focando nos salários mais altos, como repórteres experientes e pessoas cargos de chefia. Profissionais do núcleo de reportagens investigativas também estão sendo dispensados.

A Record foi procurada para comentar o desligamento de Cleisla Garcia e dos outros cinco demitidos desta quinta, mas não se pronunciou até a publicação deste texto.

As demissões que estão ocorrendo são para para compensar as contratações que serão feitas para a cobertura esportiva do ano que vem, com a chegada do Campeonato Brasileiro de Futebol e parte de um processo de reestruturação interna que deve ter novos capítulos até o final de janeiro.

Segundo Daniel Castro publicou com exclusividade, a prioridade da emissora agora é acomodar a chegada do futebol, que exigirá a contratação de cerca de 100 profissionais. A emissora extinguirá programas e demitirá até 150 pessoas. O fim da Hora do Faro foi confirmado no último dia 5. O apresentador Rodrigo Faro deixou a Record depois de 16 anos.

amazonianarede

Noticias Da TV