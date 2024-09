Jornalista da Globo de 28 anos morre após batalha contra tumor no câncer no cérebro

A jornalista da Globo Thais Belém, de 28 anos, morreu nesta sexta-feira de madrugada (13) um ano e meio após iniciar tratamento contra um câncer no cérebro. Porém, a causa da morte não foi divulgada. Há três meses, Simony Garcia, outra jornalista com passagem por afiliada da Globo morreu depois de seis meses de internação.

Thais Belém Rosa Rodrigues, também modelo e missionária da Igreja Católica, foi produtora da TV Liberal, afiliada da Globo no Pará. A profissional mais uma famosa a nos deixar em 2024 também foi coordenadora de projetos digitais no Grupo Liberal.

Desde a descoberta da doença, Thais, casada desde 2022 com Gabriel Rodrigues, vinha usando as redes para relatar a rotina do tratamento. Recentemente, a jornalista passou por outra cirurgia e estava se recuperando em casa. O corpo de Thais está sendo velado no Memorial Metrópole, na capital paraense.

Morte precoce de jornalista da Globo abala web: ‘Descanse em paz’

Na rede social da jornalista, amigos e anônimos lamentaram a morte. “Sua partida foi precoce, mas era assim pra ser. Deus sabe de tudo!! Os que ficam sofrem a ausência, mas devemos lembrar que aqui estamos de passagem”, disse uma. “Até a ressurreição, minha irmã”, completou uma segunda.

“Um raio de sol. Descanse em paz, querida”, acrescentou uma terceira internauta. “Você foi uma guerreira, desde o inicio e ensinou como ter fé acima de todas as coisas, boas ou ruins”, exaltou outra.

Morte de Fábio Arruda foi lamentada por Patricia de Sabrit

Há quase uma semana, no sábado dia 7, foi encontrado sem vida o consultor Fábio Arruda. Ele havia se submetido a um cateterismo e foi velado durante a noite de domingo. Prima dele, Patricia de Sabrit chorou a morte repentina. O velório reuniu ainda apresentadores com os quais Fábio trabalhou, como Claudete Troiano e Celso Zucatelli.

O consultou participou de duas temporadas de “A Fazenda”, onde foi confinado com o cantor Nahim, igualmente encontrado morto em sua casa.

