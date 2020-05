Jogador de poker online manauara começa o mês com mais de R$ 100 mil em premiação

O mês começou de maneira bastante positiva para um certo jogador amazonense de poker online, modalidade que cresce cada vez mais no país: trata-se de Victor Macedo, praticante de Manaus conhecido no universo digital como “vituhu3”. Isso porque ele já faturou uma quantia de cerca de US$ 18 mil (mais de R$ 100 mil) em partidas na internet em pouco mais de um terço do mês concluído.

Sua premiação máxima no período foi de US$ 14 mil em partida no dia 1º, terminando a disputa na quarta colocação. Esta é o seu prêmio único recorde em mais de três anos de torneios online em diversas plataformas, de acordo com o site especializado Pocket Fives, que mede o desempenho e ganhos dos competidores no universo digital em todo o planeta.

Para se ter uma ideia, a premiação de Victor nesses primeiros dias de maio já superou o montante obtido pelo jogador manauara em todo o mês passado. Ainda segundo o site Pocket Fives, sua premiação total em abril foi de pouco mais de US$ 16,1 mil (cerca de R$ 93 mil). Dessa forma, ele caminha para ter um dos meses mais rentáveis em sua carreira.

A performance recente consolida Victor como o principal jogador do Amazonas no ranking mundial online do esporte, com 2.808 pontos. Em toda a região norte, o manauara fica como quinto melhor praticantes de poker online. Ele perde para Warley Bruno (Tocantins), Tiago Dobgenski (Rondônia), João Leão (Pará) e Elvis Renan (Pará).

Carreira de muitos pontos positivos

Os bons resultados de Victor Macedo nos chamados cash games não são novidade. Na carreira como jogador de poker, o amazonense já faturou US$ 216 mil (mais de R$ 1,2 milhão) em premiações. Isso representa mais do que qualquer outro jogador do estado, colocando Victor na liderança em mais um quesito.

Ele apareceu 16 vezes entre os três primeiros de torneios e partidas online desde 2017, com quatro títulos, quatro vice-campeonatos e oito “bronzes”. De quebra, saiu com alguma quantia em premiação em mais de 700 partidas disputadas.

Embora o poker online seja o forte do jogador, o manauara também aparece com destaque em torneios ao vivo. Em 2019, Victor foi um dos representantes do Amazonas no Campeonato Brasileiro de Poker de Equipes (CBPE), competição que reúne os melhores praticantes de mais de 20 estados brasileiros e é organizada pela Confederação Brasileira de Texas Hold’em (CBTH).

Victor Macedo disputou o torneio ao lado de Ricardo Mota, Anderson Cruz, Gabrielle Costa, Victor Andreolletti e Denis Barroso, com Daniel Zuazo ocupando o posto de técnico da equipe. Porém, o desempenho não foi dos melhores, já que a seleção amazonense terminou fora do top 15 e ficou longe de repetir o feito de 2014, ano em que conquistou o torneio pela primeira e única vez até hoje.

Outros destaques do poker online amazonense

Victor não é o único jogador do estado que já rompeu a marca de R$ 1 milhão em premiações na carreira competitiva. Outro exemplo de praticante bem sucedido do esporte da mente mais popular do país é “duduviilas” cuja premiação também é de US$ 216 mil, assim como a de “vituhu3”. Ele já ganhou nada menos 54 disputas, com mais 31 vice-campeonatos e 45 bronzes.

Também vale destacar Michel Hortencio (“michel_ah89”), cujo currículo conta com 11 títulos e 17 vice-campeonatos, somando uma premiação total de cerca de US$ 70 mil (pouco mais de R$ 405 mil).

Já quando o assunto é a disputa de torneios ao vivo no circuito nacional e internacional, um dos principais representantes do estado é Gleidibe Henio de Brito, que está entre os 300 brasileiros que mais faturaram com poker na história. De acordo com o site The Hendon Mob (uma das principais base de dados de poker do mundo), sua premiação total na carreira é de US$ 166 mil (pouco menos de R$ 1 milhão).

Brito acumula ótimos resultados no Brazilian Series of Poker, tendo vencido um evento em 2016 na série High Roller Max e levando pra casa mais de US$ 63 mil, sua maior premiação até hoje na carreira. Ele também já disputou torneios em países como Bahamas e Chile, com destaque para o Latin America Poker Tour 2013 em Viña de Mar, litoral chileno.

Com tantos bons nomes no cenário online e ao vivo, não é de se espantar que a seleção do Amazonas tenha vencido o Campeonato Brasileiro em 2014 e seja um estado respeitado em todo o país pelo desempenho de seus praticantes no esporte da mente.