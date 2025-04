Jô tem segundo mandado de prisão expedido por não pagar pensão

Justiça da Bahia e de São Paulo procuram o atleta

São Paulo – Após Maiára Quiderolly expor que Jô está sendo procurado pela polícia após não pagar pensão alimentícia mais uma vez, o portal Leo Dias descobriu que há um outro mandado de prisão expedido contra o ex-atleta, dessa vez na Bahia, em Itagibá.

O documento foi publicado dois dias antes do que o da Justiça de Araçatuba, onde mora Maiára e o filho fruto da relação com o atleta. Em ambos os casos, há o registro da falta de pagamento de pensão e a ordem de que se busque o atacante ex-Seleção Brasileira.

Esta não é a primeira vez que Jô enfrenta problemas com pensão alimentícia. Em 18 de dezembro de 2024, enquanto atuava pelo Itabirito, equipe da primeira divisão do Campeonato Mineiro, Jô foi preso em Contagem (MG) após um treino, devido a dívidas do tipo, que quitou no dia seguinte.

Em maio do mesmo ano, Jô foi detido em Campinas (SP) antes de uma partida da Série B entre Amazonas FC e Ponte Preta, também por inadimplência na pensão. Na ocasião, ele também pagou o que devia logo após ir em cana.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am