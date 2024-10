Jesus e… Neymar batem campeão asiático em jogo de loucos

O regresso de Neymar, 368 dias após grave lesão no joelho, foi a grande notícia do dia no futebol internacional, mas o que aconteceu esta segunda-feira no duelo entre o Al Ain e o Al Hilal, para a Champions da Ásia, merece destaque quase semelhante.

Num jogo de loucos, que deu para tudo, o conjunto de Jorge Jesus bateu o campeão asiático por… 5-4, num confronto que ultrapassou as expectativas que à partida já estavam nele depositadas.

Num duelo marcado por alta-voltagem, velocidade estonteante, intenso e empolgante, houve três portugueses em campo – do lado do Al Ain foi titular Fábio Cardoso, central português emprestado pelo FC Porto ao conjunto dos Emirados Árabes Unidos, orientado por Hernán Crespo; João Cancelo e Rúben Neves estiveram no onze do Al Hilal \- e nove golos, para os quais contribuíram dois hat-tricks, um de cada equipa: o avançado Soufiane Rahimi marcou três (39′, 67′ e 90+6′) para os anfitriões (o outro foi apontado por Sanabria, aos 63′); já depois de Renan Lodi (26′) e Milinkovic-Savic (45+2′) terem marcado, o capitão Salem Al Dawsari repetiu a dose a triplicar para os visitantes (45+5′, 65′ e 75′), merecendo, num dos remates certeiros, um… beijinho de JJ.

O duelo, que não contou com Marcos Leonardo (ficou no banco da equipa de JJ), foi eletrizante e o resultado foi incerto até ao último instante. Ainda assim, foi quase sempre superior o conjunto saudita, merecendo, no final, a vitória, a terceira em três jogos na fase de liga da Champions asiática, o que deixa o emblema de Ríade na liderança do grupo, com 9 pontos..

Mas como mencionado, a notícia maior desta tarde de loucos nos Emirados Árabes Unidos foi o regresso de Neymar. O inferno durou precisamente 368 dias, mas acabou. Um ano depois da lesão sofrida a 19 de outubro de 2023, o craque brasileiro entrou aos 76 minutos do duelo contra a equipa de Hernán Crespo, momentos depois de ter estado a aquecer com o ex-benfiquista Marcos Leonardo.

E o craque brasileiro quase entrava na festa. Cinco minutos após entrar em campo, a estrela brasileira da equipa de Jorge Jesus bem tentou, disparou cruzado ao segundo poste, mas viu o guarda-redes Eisa desviar com enorme defesa, levando a bola a rasar o poste… Esteve à vista um regresso de sonho!

amazonianarede

A BOLA João Pimpim