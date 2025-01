Isabelle Nogueira declara apoio a Arleane Marques em paredão no BBB 25

Arleane e Marcelo foram indicados ao paredão pelos líderes da casa, Vinícius e Aline

Rio de Janeiro- Isabelle Nogueira declarou apoio a Arleane Marques nesta segunda-feira (20). A amazonense está no paredão do BBB 25 acompanhada de seu marido Marcelo Prata contra as duplas Diogo Almeida e Vilma; Edilberto e Raissa.

No X (Antigo Twitter), Isabelle Nogueira que esteve no BBB 24 declarou: “Bora votar meu povo! Deixar nossa bela amazonense na casa”.

Arleane e Marcelo foram indicados pelos líderes da casa, Vinícius e Aline.

“Eles já estavam mais ou menos cientes, porque a gente entende também que o jogo está no começo e a gente não é prioridade deles”, Vinícius afirma. “Então acho que já é uma indicação um pouco óbvia”, conclui ele.

Após vencer a primeira Prova do Líder, a dupla Aline e Vinícius precisou colocar uma dupla no Paredão, ainda na quinta-feira (16). Edilberto e Raissa foram os escolhidos.

Durante o programa os anjos Maike e Gabriel imunizaram João Pedro e João Gabriel.

Então os líderes tiveram que colocar três duplas “Na Mira do Líder”, na sexta (17). Eles escolheram Arleane e Marcelo, Diogo Almeida e Vilma, e os gêmeos João Pedro e João Gabriel. No domingo (19), logo após a imunização dos Anjos, eles indicaram Arleane e Marcelo.

Em seguida, brothers e sisters votaram no Confessionário e, Diogo Almeida e Vilma; Diego e Daniele Hypolito e Vitória e Mateus Strada empataram com três votos cada. Com o empate triplo, os líderes precisaram escolher uma dupla e mandaram Diogo Almeida e Vilma para o Paredão. Já a dupla de mãe e filhos tiveram um contragolpe e puxaram Vitória e Mateus Strada. Na prova de bate volte, a dupla Viória e Mateus Strada conseguiram se livrar.

O Paredão foi formado pelos amazonenses Arleane e Marcelo; Diogo Almeida e Vilma; Edilberto e Raissa.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am