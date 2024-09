Imprensa revela drama vivido por Mbappé após ida para o Real Madrid

Atacante francês tem enfrentado grande problema desde que chegou ao time merengue

Bom momento

Kylian Mbappé ainda vive fase de adaptação no Real Madrid, mas já vem mostrando a que veio. O francês é o artilheiro da equipe merengue na temporada até aqui, tendo sete gols marcados em nove partidas.

Ainda assim, há quem diga que o desempenho do camisa 9 ainda está aquém da expectativa em termos de nível de atuação. O próprio jogador admite que ainda vem trabalhando para se sentir em casa no time de Ancelotti.

Todavia, o acerto com o Real Madrid não trouxe apenas benefícios para o atleta. De acordo com a imprensa, o francês perdeu bastante moral no seu país após a ida para a Espanha.

Mbappé ‘sofre’ após acerto com o Real Madrid

Um estudo da Odaxa revelou que, desde que fechou com o gigante espanhol, o francês perdeu bastante popularidade em sua terra natal. Para se ter uma ideia, o jogador tinha aprovação de 80% dos entrevistados de 18 anos ou mais em 2019.

Agora, o número caiu para 54%, com alguns acreditando que o atacante traiu a sua pátria ao fechar com um time de outra nação. Griezmann, por exemplo, tornou-se uma figura mais popular em algumas cidades francesas.

A situação vem incomodando o jogador, que sempre lutou para ser uma figura central em sua seleção, mas já não possui o mesmo apreço de alguns fãs.

A notícia ainda dá conta de que 52% dos torcedores franceses querem que Didier Deschamps escolha um novo capitão para a Seleção Francesa.

amazonianarede

Somos Fanáticos Brasil Luiz Henrique