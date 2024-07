Igor Camargo, filho de Zezé di Camargo, desiste de processo contra Graciele Lacerda

Igor Godoi Camargo, filho de Zezé di Camargo e Zilu Camargo, desistiu do processo que movia contra a madrasta, Graciele Lacerda.

Igor Godoi Camargo, filho de Zezé di Camargo e Zilu Camargo, desistiu do processo que movia contra a madrasta, Graciele Lacerda. O rapaz acusou a influenciadora de criar uma conta falsa nas redes sociais para atacar membros de sua família e a noiva, a arquiteta Amabylle Eiroa.

O processo iniciou em fevereiro deste ano e terminou há quatro meses, de acordo com informações do Jusbrasil. Graciele e Igor foram procurados pela revista Quem, mas não falaram sobre o assunto.

Graciele chegou a dizer que realmente criou o perfil fake, mas que o intuito era se defender, e não atacar a família de Zezé. Igor, por sua vez, divulgou prints de tela dos comentários feitos pelo perfil e o caso foi parar na justiça.

Ficou decidido que Amabylle e Igor estão impedidos de falar do perfil fake e do casal nas redes sociais. O filho do sertanejo ainda precisou apagar as postagens e comentários feitos em relação à madrasta.

