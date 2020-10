Homem manda dinheiro e bilhete implorando para técnico mentir que celular está quebrado e evitar problema com esposa

Compartilhar no Facebook

Um técnico que conserta celulares se viu em uma situação inusitada e utilizou suas redes sociais para pedir conselhos. Ele contou que um cliente deixou o seu celular com ele e pediu, através de um bilhete escondido dentro do smartphone, que mentisse para livrá-lo de problemas com a esposa.

O homem queria que o especialista falasse que o aparelho não tinha mais conserto. “O cliente e a esposa vieram aqui e me deram esse celular para consertar. Eu disse: Me deem uma hora que faço isso para vocês. Abri o aparelho e isso foi o que encontrei dentro [mostrando o bilhete]”, comentou o técnico.

Dentro do celular tinha uma nota de cem dólares e um bilhete, que pedia: “Por favor, diga à minha mulher que o telefone não tem conserto. Ela quer verificar o meu histórico de chamadas. Os cem dólares são seus. Obrigado”.

De acordo com o Extra, a história se tornou viral e teve mais de 2 milhões de visualizações após postagem no TikTok. No fim da gravação, o técnico pergunta o que deveria fazer. Os internautas se dividiram e, enquanto uns mandavam que ele pegasse o dinheiro e contasse à mulher, outros pediram para ele ‘respeitar o pacto masculino’.

A decisão do especialista ficou uma incógnita, já que ele não informou o que fez quando o casal voltou para pegar o celular.

