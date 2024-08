Grupo Anonymous diz que Nicolas Maduro roubou cerca de US$400 bilhões

Na última sexta-feira (02), depois de invadirem os sites do governo da Venezuela, o grupo Anonymous acusou o presidente venezuelano Nicolás Maduro de ter roubado cerca de US$400 bilhões. A denúncia foi publicada pelo perfil Anonymous TV no X (antigo Twitter),

“Em 2023, a Venezuela é classificada como o segundo país mais corrupto do mundo, atrás apenas da Somália. Declarado a pessoa mais corrupta em 2016, o regime de Maduro deixou cidadãos famintos e implorando por medicamentos”, iniciou o post.

Na sequência, o grupo deixou um recado direcionado para o povo da venezuela. “A vossa nação, rica em história e recursos, foi colocada de joelhos pela corrupção e pela tirania. Chegou a hora de se levantar e recuperar o que é seu por direito. #Anonymous apoia a sua luta por um futuro melhor, um futuro onde os seus filhos não passarão fome, onde as suas vozes serão ouvidas e onde a justiça prevalecerá. Lembre-se de que o poder do povo é maior do que o das pessoas no poder. Levante-se, revide e assuma o controle do seu destino. Para uma Venezuela livre e próspera, a hora é agora”, declarou.

