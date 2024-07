Grêmio oferece um dos maiores salários do Brasil para ter Gabigol, segundo jornalista

Atacante está em baixa no Flamengo e saída é vista com bons olhos

Voltando a vencer

No último domingo (30), o Grêmio venceu o Fluminense por 1 a 0, com gol de Gustavo Nunes, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o Tricolor Gaúcho está na 18ª colocação com dez pontos.

Após seis partidas sem vencer no Brasileirão, o Imortal voltou a conquistar três pontos, na busca pela fuga do Z4. Agora a diretoria gremista fica de olho em reforços para Renato Portaluppi, devido a aproximação da janela de transferências.

De olho no mercado da bola

Um dos principais objetivos do clube gaúcho nas próximas semanas é a chegada de um camisa 9, como salientou Alberto Guerra em entrevista recente. O nome de Gabigol vem sendo especulado, já que o atacante vive momento conturbado no Flamengo.

Nesta segunda-feira (1), segundo o jornalista argentino Juan Pablo Mendéz, o Imortal haveria oferecido um salário de R$1,8 milhões ao jogador mais clausulas de desempenho para ‘abrir os olhos’ de Gabriel Barbosa, sendo um dos maiores do país. Palmeiras, Cruzeiro, Santos e Corinthians também querem centroavante.

Pavón fica ou sai?

Além de novos jogadores, Guerra e cia vem tentando manter algumas peças importante de Portaluppi. Pavón é um dos mais procurados por clubes do exterior para deixar o Grêmio, nos últimos dias o Talleres-ARG vem preparando uma proposta pelo argentino.

Outro nome que vem sido especulado no clube gaúcho é Bruno Praxedes, que atualmente está no Vasco. O volante é reserva do Cruzmaltino, que quer devolver o jogador ao RB Bragantino, informação do portal Agência RTI Esporte.

O Grêmio retorna a campo diante do Palmeiras na próxima quinta-feira (4), em casa, no Couto Pereira, às 19h, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão está na quarta colocação com 23 pontos conquistados.

