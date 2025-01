Globo se pronuncia após rumores de que manauaras teriam desistido do BBB 25

A informação surgiu nesta segunda-feira (13), nas redes sociais

Rio de Janeiro- A TV Globo se pronunciou sobre rumores de que os manauaras Arleane Marques e Marcelo Prata, dupla do BBB 25, tenham desistido do reality pouco antes do confinamento. A informação surgiu nesta segunda-feira (13), nas redes sociais. As informações são do site metrópoles.

Um perfil no X, antigo Twitter, afirmou que Arleane e Marcelo “estavam em uma relação conturbada antes do confinamento, brigaram muito no hotel e no carro indo para o Projac a Arleane surtou e DESISTIU!”.

Ao Metrópoles, a Globo negou os rumores: “Não procede”, disse a emissora.

Mais cedo, a advogada do casal, Larissa Gatto, já havia negado a informação: “Sou advogada da dupla e venho esclarecer que esta notícia não é verdadeira. A dupla continua no programa e não houve nenhum tipo de briga ou separação”, garantiu.

Arleane tem 34 anos e é formada em estética e cosmética. Além disso, atua no carnaval de Manaus e será ainda cunhã-poranga do Boi Garanhão no Festival Folclórico do Amazonas em 2025.

Nascida na aldeia indígena de Bela Vista, no Alto Castanho, Arleane fala com orgulho da história da sua família.

Arleane conhecida como ‘Gigante da ZL’ venceu o concurso de Rainha indígena do Peladão 2007, representando o time Manaós. A manauara esteve entre as finalistas do ‘Peladão a bordo ‘ e ainda foi eleita Rainha do Carnaval de Manaus em 2023. Atualmente, Arleane Marques é Rainha de Bateria da Grande Família.

Arleane entrará na casa com seu marido Marcelo, de 38 anos, servidor público que atua como engenheiro da segurança do trabalho.

Casados há 11 anos, os dois se conheceram durante a apresentação de uma escola de samba, enquanto ele assistia e ela sambava à frente da bateria.

“Estou entrando no BBB com a Arleane porque ela me conhece muito bem. A gente dorme e acorda junto, come junto, toma banho junto. Nossa vida se resume a estar junto”, afirmou Marcelo.

