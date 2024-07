Globo afasta Maju do comando do Fantástico e estuda possibilidade de tirar ela em definitivo da atração

A jornalista Maju Coutinho tem vivido uma verdadeira novela dentro da TV Globo. Acontece que a permanência dela no Fantástico está sendo dúvida na emissora há alguns meses.

E há algumas semanas, o canal decidiu afastar a apresentadora do comando do Fantástico. Acontece que o canal não estaria satisfeito com o desempenho da jornalista à frente da atração junto com Poliana Abritta e decidiu fazer alguns testes e estudar a possibilidade de tirar de vez a jornalista do comando da revista eletrônica dominical.

De acordo com informações do jornalista Alessandro Lo-Bianco, a ida de Maju para a África, para fazer algumas reportagens especiais, onde ela passará por Quênia e Gana, foi apenas uma estratégia da emissora para testar o desempenho do Fantástico sem a jornalista no comando.

Porém, a emissora classifica a ida dela para o continente africano como um compromisso jornalístico, no objetivo de mostrar a capacidade da jornalista em explorar novos horizontes em reportagens internacionais.

O retorno da jornalista ao comando do Fantástico está previsto para acontecer apenas na próxima semana, no dia 21. Acontece que a emissora tem aproveitado a ausência de Maju para testar a audiência do Fantástico e descobrir se a ‘crise’ no programa está ou não na apresentação do mesmo. Apenas depois desse estudo, que a emissora irá definir o futuro da jornalista na atração.

Vale dizer ainda que o material feito por Maju na África ainda não está sendo trabalhado em cima de um projeto. Ou seja, não se tem previsão de quando irá ao ar as reportagens. Isso acaba servindo como mais uma evidência de que o intuito da emissora é de fato afastar a jornalista da atração.

Vale dizer que no domingo passado, sem Maju Coutinho no comando, o Fantástico perdeu dois pontos na sua média, registrando a pior audiência do ano.

amazonianarede

Areavip Bruno Silva